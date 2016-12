Un detector de wifi para saber de forma remota quién está en casa o en la oficina

Por Nacho Palou — 20 de Diciembre de 2016

El detector de presencia por wifi descrito en Wifi Detector, Know Who is at Home utiliza un pequeño ordenador Rasperry Pi para conocer qué dispositivos, como móviles, están conectados a una red wifi determinada y conocida,

La manera en la que se detecta la presencia de los dispositvos es escaneando la red wifi buscando direcciones MAC (que son identificaciones únicas para cada aparato con este tipo de conexión). También se puede detectar la presencia por Bluetooth. Sin embargo es menos habitual tener activada la conexión Bluetooth, por lo que la opción del wifi es más fiable. De este modo podrás saber quién está o quién no está en casa en un momento dado, o qué compañeros han llegado a la oficina.

Por supuesto para que el detector sea útil es necesario conocer las direcciones MAC de los dispositivos que habitualmente se conectan a la red wifi, aunque eso es algo que se puede averiguar, además de mirándolo y preguntando, también “por eliminación”, comprobando qué direcciones MAC aparecen conectadas según quien esté presente en un momento dado.