Resulta que la inteligencia artificial de Alexa no es muy buena para jugar a «adivinar números»

Por @Alvy — 15 de Septiembre de 2017

¿Sabes ese juego en el que una persona piensa un número y otra tiene que adivinarlo recibiendo solo respuestas del tipo «es mayor» o «es menor»? Bueno, parece que Alexa también sabe jugar y tan solo hay que decirle hasta qué número máximo se puede elegir. O esa es la teoría.

Como puede verse en el vídeo cuando es Alexa quien elige el número el resultado es un tanto… desastroso. No sabemos al revés qué tal, pero desde luego lo suyo no es la picaresca a la hora de elegir y hacer complicado el juego – por no hablar de entenderlo. ¡Se suponía que esto era el futuro!