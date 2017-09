Cuando los ingenieros beben: el proyecto para drenar el Mediterráneo

Por Nacho Palou — 23 de Septiembre de 2017

En 1928 el arquitecto alemán Herman Sörgel propuso el desarrollo del proyecto Atlantropa, que básicamente consistía en drenar parcialmente el mar Mediterráneo. La idea de Sörgel era construir una presa grande de narices en el estrecho de Gibraltar. De este modo se aislaba el Mediterráneo del Atlántico. Aislado, el Mediterráneo empezaría a perder agua de forma natural, por evaporación.

Para controlar el nivel de las aguas del Mediterráneo 100 metros por debajo de su nivel natural la presa regularía el caudal de agua procedente del Atlántico. Diseñada por Bruno Siegwart, la presa serviría además como central hidroeléctrica con capacidad para producir al menos 50.000 Mw, suficiente entonces para suministrar electricidad a toda Europa y a algunos países más de la región.

El proyecto expondría más de medio millón de kilómetros cuadrados de nuevas tierras, una superficie equivalente al tamaño de la península Ibérica. El problema es que la sal depositada en esas tierras tras la evaporación del Mediterráneo impediría el uso de esas tierras para pasto y cultivo e incluso sería terreno demasiado hostil como para habitarlo.

Así que tendríamos electricidad y sal a montones, y además se podría viajar desde Berlín hasta Ciudad del Cabo por carretera o en tren, del tirón.

Ahora vienen los “peros” —empezando por el mosqueo de miles de poblaciones costeras que se quedaría sin playa, enumerados en el vídeo What Would Happen If We Drained the Mediterranean Sea? Entre otros,

La obra tardaría 100 años en completarse; suponiendo una pérdida calculada de 80 cm de agua al año por evaporación se tardarían 200 años en alcanzar el nivel deseado. Básicamente no hay hormigón en el mundo para construir esa presa. Requeriría la cooperación de al menos una veintena de países. La rotura de la presa (por terrorismo o por causas naturales, como terremotos y movimientos tectónicos — por aquello de que África y Europa están en colisión) habría “hundido” el proyecto entero. Cambiaría el clima de la región, de Europa y de África. El Mediterráneo es el muro de contención norte del desierto del Sáhara. Al reducirlo el desierto automáticamente ocuparía las tierras expuestas. De hecho, si se eliminara el Mediterráneo lo más probable sería que el Sáhara se extiendiese hasta los Alpes como poco. El agua que no tuviese cabida en el Mediterráneo iría a parar a cualquier otro lugar del planeta, aumentando el nivel de los otros mares y océanos de la Tierra.

En la novela El hombre en el castillo, de Philip K. Dick —adaptada en la serie The Man In the High Castle que se emite en Amazon Prime Video— los nazis, que han ganado la guerra y ocupado toda Europa, África y la parte este de EE UU (la mitad oeste se la quedan los japoneses) se lleva a cabo el proyecto Atlantropa.