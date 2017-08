Megaproyecto: reconstruir el Coloso de Rodas

Por @Alvy — 9 de Agosto de 2017

Encontré este artículo del año pasado de Popular Mechanics donde se hablaba de un megaproyecto para reconstruir el Coloso de Rodas. Según parece era una propuesta de arquitectos europeos para «revivir» la legendaria estatua del puerto de Rodas (Grecia). La estructura tendría unos 150 metros de altura, que dicho sea de paso una bestialidad en comparación con los 40 metros de la original. Pero si es megaproyecto es megaproyecto.

El Coloso original era una de las siete maravillas del mundo antiguo, que daba entrada al puerto de la ciudad. Aunque no se conoce con exactitud hasta cuándo estuvo en pie se cree se mantuvo en pie desde el 292 a. C. hasta el 226 a. C., cuando un terremoto la destruyó parcialmente. Hay quien dice que hasta el siglo VII se mantuvieron parte de los pedestales de la base e incuso la estatua ahí tirada, aunque luego se trasladaron las piedras a otras zonas del puerto en las que eran más necesarias y el cobre se vendió para darle mejor uso.

El diseño tiene bastante aspecto de Estatua de la libertad, con un interior hueco en el que habría estancias, escaleras y ascensores. Se utilizaría como centro cultural y probablemente también como faro. Y el exterior estaría hecho de paneles solares.

Eso sí: el proyecto tiene pinta de haberse quedado estancado en el tiempo. El vídeo proviene de 2015, el artículo de 2016 y aunque hay mucho diseño y mucho 3D no se ha vuelto a saber nada más desde entonces – algo habitual en estos proyectos raros. Incluso la web que crearon, ColossusRodhes.com yace abandonada en un rincón de la red. Reconozcámoslo: la idea es simpática, pero pagar los 200 o 300 millones de euros que seguramente costaría tal vez no sea la mejor idea para la economía griega en estos momentos.