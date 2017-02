Stalkscan muestra todo lo que es visible en tu cuenta de Facebook

Por Nacho Palou — 20 de Febrero de 2017

Stalkscan es una aplicación web que permite comprobar toda la información pública y compartida por ti y por el resto de usuarios en Facebook: actualizaciones, fotografías, vídeos, lugares, datos personales,...

Aunque de entrada suena un poco inquietante en realidad Stalkscan no revela nada que no sea público, ni de tu cuenta o ni de las de otros. Muestra lo mismo que aparecería si te buscases a ti mismo en Facebook (o con la opción para ver tu perfil “desde fuera”), y también muestra lo mismo que aparece si buscas en Facebook a otros usuarios. Por tanto si no eres amigo de alguien lo que muetra Stalkscan es bastante limitado, salvo que esa otra persona esté compartiendo cosas públicamente, de forma consciente o no.

Con los amigos y amigos de amigos sucede otro tanto: sólo aparece lo que hayan compartido con amigos, con amigos de amigos o públicamente. Sí que es posible que muestre algún dato que no aparezca directamente en el perfil de Facebook, pero si aparece es porque en algún momento se compartió de algún modo: públicamente, a amigos o a amigos de amigos.

Esto es lo que otorga cierta utilidad a la herramienta Stalkscan, toda vez que con los múltiples cambios que ha hecho Facebook a lo largo del tiempo en su funcionamiento y en las opciones de privacidad no está de más echar un ojo y comprobar de un vistazo qué es visible, todo ello recopilado en una misma página.

Vía Lifehacker + Ghacks.net.