El «truco de la moneda» para abrir coches es un bulo de internet, y además es más viejo que el hilo negro

Por Nacho Palou — 16 de Noviembre de 2017

“Cuando describimos cuál era el método que difundía el rumor el mecánico se rió y explicó que las cerraduras de las puertas de los coches no se pueden anular de esa manera.”

A falta de pruebas, “el truco de la moneda para desvalijar coches” se considera un bulo que surgió en internet hace ahora dos años, a finales de 2015. Pero todavía desde entonces esta “noticia” surge cada cierto tiempo y es difundida como verdadera desde medios de todo tipo. También desde medios supuestamente “serios.”

En resumen: el método utilizado por los ladrones consiste en colocar una moneda en el tirador de la puerta. De este modo cuando el coche se cierra utilizando el mando o el cierre centralizado todas las puertas se cierran, excepto la que tiene la moneda atascada en el tirador.

La realidad en cambio es bien distinta.

En Snopes —un veterano sitio de sobrado prestigio en lo que a desenmascarar leyendas urbanas y bulos se refiere— lo tachan como falso en Penny for Your Naughts. Por varios motivos, pero principalmente porque “no ha habido ningún caso en el que se haya demostrado el uso de monedas atascadas en los tiradores de las puertas para desvalijar un coche, y los expertos en automóviles dicen que ese método es inverosímil.”

Uno de los expertos consultados por Snopes admite que tal vez en algún vehículo antiguo sí sería posible sabotear la cerradura con una moneda, pero en ese caso sería improbable que se tratase de un coche con cierre centralizado y, por tanto, “el conductor se daría cuenta de que hay una moneda en la cerradura cuando fuera a abrir o a cerrar manualmente la puerta.”

A pesar de que cuando surgió el mito entre finales de 2015 y finales de 2016 en las redes sociales se hablaba de una “oleada de robos” usando este método, según Snopes “nunca hemos dado con un solo caso documentado de un coche que haya sido desvalijado empleando ese método.”

Pero lo mejor de todo (o lo peor, desde el punto de vista de difundir bulos) es que la validez del método es algo que se puede comprobar de primera mano bajando al garaje y probándolo en tu propio coche. Aunque dependiendo del coche que se trate es posible que ni siquiera haya por dónde meter una moneda en el tirador.

Y si no puedes comprobarlo por frío, por pereza o porque no tienes coche, aquí hay un vídeo de YouTube en el cual el autor hace la prueba de colocar una moneda en el tirador de la puerta de tres coches diferentes: el método no funciona en ninguno de ellos. En el mío tampoco.

