Por @Alvy — 5 de Marzo de 2017

Chartography: The Weird and Wonderful World of Infographics es un libro de Stephen Wildish que recopila sus simpáticos proyectos del viernes, que también pueden disfrutarse en la web – hay decenas de ellos.

Son como un soplo de aire fresco dibujado con todo el sentido infográfico: informativos, al grano y además entretenidos. Y muy divertidos, que es de lo que se trata principalmente.

(Vía Update or Die.)