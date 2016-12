Cinco (más uno) libros de ciencia para regalar en Reyes

Por @Wicho — 29 de Diciembre de 2016

Cinco libros de ciencia de otros tantos amigos que he leído este año y que me parecen todos y cada uno de ellos absolutamente recomendables:

Le he robado la idea –y la lista– a Juan Ignacio Pérez, aunque él incluye en su lista La ciencia en la sombra: los crímenes más célebres de la historia, las series y el cine, a la luz de la ciencia forense de JM Mulet, libro que no he tenido tiempo de leer pero que si recomienda Iñako seguro que merece la pena.