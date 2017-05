Cómo se capturan las imágenes de Google Earth

Por @Alvy — 4 de Mayo de 2017

Google Maps es para encontrar los sitios. Google Earth es para perderse.

– Gopal Shah, jefe de producto / Google Earth

En este episodio de Nat and Friends se explica con bastante detalle cómo se crean las imágenes de Google Earth – una aplicación fotorrealista de nuestro planeta que lleva asombrándonos desde hace más de diez años ya.

La primera sorpresa que supondrá para muchos es que no todas las imágenes son de satélite: cuando se necesitan imágenes cercanas al suelo de más alta resolución (hay unos 20 «niveles de zoom» diferenciados) se utilizan datos 3D y fotografías tomadas desde aviones. Cada avión lleva cinco cámaras y se toman imágenes de alta resolución mientras realizan una ruta que parece la de un cortacésped: en finas lonchas. Luego las imágenes se «cosen» por donde se solapan y listo.

El siguiente proceso es ajustar el color de todas las fotos, eliminar reflejos e «impurezas» (normalmente nubes, pero también los coches) para que tengan un color uniforme. Entonces se montan sobre una especie de modelo 3D de las ciudades y paisajes. Las cámaras de los aviones realizan las tomas con cierto ángulo, de modo que luego se pueden utilizar sobre los modelos 3D de los edificios para «pintarlos» con texturas bastante precisas.

En total hay varias decenas de millones de fotos de la Tierra cuidadosamente unidas para formar una imagen de un planeta en una especie de primavera continua artificial, unos 800.000 millones de píxeles.

Una de mis bromas favoritas al enseñarle Google Earth a gente que no lo ha visto nunca es hacerles creer que las fotografías están tomadas en tiempo real y que se puede ver «desde arriba» incluso el edificio en que estás en ese momento, con el coche en la puerta. Esto hace años era algo totalmente impensable – e incluso hoy en día se necesitan varios meses para actualizar las imágenes de las ciudades más importantes. Pero el caso es que ya hay diversos ejemplos y experimentos de tecnologías (ej. Skybox, ARGUS) con cierto poderío – así que no me parecería raro que pudiéramos verlo en los próximos años.

