Los 10 lenguajes de programación más populares de 2017 según IEEE Spectrum

Por @Alvy — 18 de Julio de 2017

En The 2017 Top Programming Languages se muestra la lista que la revista IEEE Spectrum ha compilado a partir de diversas fuentes: concretamente 12 métricas de 10 publicaciones distintas, lo que abarcaba un total de 48 lenguajes.

Python es el rey del mambo, seguido de C y Java en el podio; después van C++, C#, R, JavaScript, PHP, Go y Swift.

De hecho para Python el #1 es todo un logro, porque venía del #3; el resto del grupo de cabeza permanece más o menos igual. C# ha vuelto a superar a R y Ruby no aparece en la lista porque ha cecido su puesto a Swift (lo cual no está mal porque solo tiene un par de años).

Pero aparte de esos cambios no hay más lenguajes nuevos destacados. En cierto modo es como si el mundo de la programación estuviera un poco congelado. De hecho dicen que por ahí siguen Lisp (#35) y Cobol (#40) que dignamente se mantienen en el candelero a pesar de ser auténticos ancianos de la informática.

