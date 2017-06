¿Cuán «inteligentes» son los asistentes inteligentes?

Por Nacho Palou — 5 de Junio de 2017



En color verde plano porcentaje de preguntas entendidas y contestadas, en verde con patrón porcentaje de esas respuestas que fueron correctas en su totalidad.

En la agencia digital Stone Temple dispararon una batería de 5000 preguntas de asuntos cotidianos contra los cuatro asistentes inteligentes más populares: Siri, Alexa (Amazon Echo), Cortana y Google Assistant (Google Home) y evaluaron su capacidad para responder y resolver las mismas preguntas.

La metodología y los resultados están disponibles Rating the Smarts of the Digital Personal Assistants. La prueba está centrada en comprobar el nivel de capacidad para entender y responder las preguntas desde el punto de vista de acceso a conocimientos, por lo que no se tuvo en cuenta la capacidad que mostró cada asistente para ejecutar acciones asociadas —como hacer una reserva en un restaurante o de un vuelo.

Según el estudio de Stone Temple el asistente de Google es de largo el más capaz a efectos de dar respuestas resolutivas, con un 68,1 por ciento de las respuestas respondidas; de las respuestas dadas el 90,7 eran cien por cien correctas. Le sigue de cerca Cortana de Microsoft, con un 56,5 por ciento de respuestas respondidas (de las que un 81,9 por ciento fueron respondidas con acierto).

Más atrás se quedan el popular Siri, que apenas fue capaz de responder a un 21,7 por ciento de las 5000 preguntas (el 62,2 por ciento respondidas correctamente) y Alexa (en Amazon Echo) con un 20,7 por ciento de respuestas (atinando la respuesta en un 87 por ciento las ocasiones).

Comparativamente Google Search (que no es un asistente sino un buscador y que aparece en la prueba como referencia para la comparación) fue capaz de dar respuesta al 74,3 por ciento de las preguntas, en este caso casi la totalidad de las respuestas dadas por Google Search (97,4 por ciento) resolvían la duda a la primera y de forma completa y directa.

Vía Statista.