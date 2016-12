Un recorrido por las interfaces gráficas (y por la tecnología) de Rogue One

Por Nacho Palou — 26 de Diciembre de 2016

La agencia de diseño Blind fue la encargada de crear los gráficos y las interfaces visuales de las máquinas y de los ordenadores que aparecen en la película Rogue One.

El mismo estudio también se encargó de los gráficos que aparecían en El despertar de la fuerza, además de los utilizados en películas como El caballero oscuro, Batman Begins, Doom o Casino Royale, entre otras .

La diferencia de nitidez y de resolución de las pantallas es apreciablemente superior en el caso de los gráficos las películas actuales y en comparación con aquellos vistos en Una nueva esperanza.

Pero el diseño de los gráficos creados por Blind es coherente y bastante consistente con los de las películas originales, sobre todo teniendo en cuenta que la primera película de Star Wars se estrenó en 1977, hace casi 40 años.

Se pueden ver más de estos gráficos en la web de Blind, Rogue One y The Force Awakens, vía Core77.

* * *

Mención aparte quedan otras cuestiones tecnológicas del universo Star Wars, como las que repasan en Let's Geek Out Over All The Fascinating Technology Used In Rogue One, algunos de los cuales resultan contradictorios y hasta un poco chirriantes,

Por ejemplo, se trata de una sociedad que ha perfeccionado los viajes y las comunicaciones más veloces que la luz o inteligencias artificiales que parecen sentir y funcionar de manera totalmente independiente. Pero es incapaz de producir pantallas que represente imágenes con buen color o de alta calidad (...) Tampoco entiendo la lógica aplicada para situar ciertos paneles de control. Deben de existir limitaciones técnicas, pero no lo entiendo porque no hay una buena razón que justifique colocar los controles para orientar la antena al final de una pasarela al aire libre (...) y a pesar de la cantidad de droides que rondan por ahí a la hora de extraer el cartucho de la torre de almacenamiento se recurre a un sistema de control manual.

El mismo artículo repasa algunas de las otras tecnologías utilizadas en el universo Star Wars, desde los conectores mecánicos de los ordenadores (como los que utiliza R2-D2), los sistemas de almacenamiento físicos y las pantallas y sistemas de comunicaciones.

* * *

Por cierto que poco se le ha reconocido a Rogue One el mérito de resolver brillantemente el «fallo de diseño» de la Estrella de la muerte, un asunto que no es poca cosa: durante decenios la forma tan ridícula y simplona de destruir una máquina tan poderosa, sofisticada y tan costosa ha sido objeto de burla. Hasta ahora.

(Y no, no «muchos bothans murieron para darnos esta información» como afirman en el Episodio IV. De hecho en Rogue One no sale ningún bothan, que yo recuerde.)