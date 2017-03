El final de Rogue One fusionado con el inicio de Una nueva esperanza

Por Nacho Palou — 22 de Marzo de 2017

Sin necesidad de mucha edición, Barre Fong fusiona en este vídeo el final de Rogue One con el comienzo de Star Wars: una nueva esperanza. Y ambos extremos casan tan bien como se podría esperar, aunque no perfectamente: el salto al hiperespacio de la nave diplomática de Leia que tiene lugar al final de Rogue One a modo de fuga veloz contrasta en exceso con la persecución a pedales en la secuencia inicial de Una nueva esperanza, con el destructor de Darth Vader de repente ya pisándole los talones.

La fusión también evidencia la descarada mentira de Leia: Vader la ha pillado metida hasta los codos en el fregado de la batalla de Scarif pero todavía ella tiene el valor de soltar esa trola de que va en misión diplomática a Alderaan. No cuela.

Vía Paste Magazine.

