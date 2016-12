Del storyboard a la escena, tres ejemplos

Por Nacho Palou — 27 de Diciembre de 2016

En la cuenta en Vimeo de Glass Distortion hay vídeos interesantes relacionados con el cine, como estas tres comparativas que hacen entre los storyboards orginales de una película y la filmación resultante y tal y como se vió en los cines. Además de esta escena de El caballero oscuro también comparan escenas de No Country for Old Men y de Star Wars V: El imperio contraataca.

Distinto pero tanto o más interesante es el pequeño análisis de esta escena de la muerte de Solozzo, de El padrino (violencia, para mayores), que se hace incorporando en cada plano el párrafo al que corresponde en el guión cinematográfico original: The Godfather: Solozzo’s Death - Script to Screen Analysis

Relacionado,