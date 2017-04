El ascensor que recita su «diccionario» tras una interrupción eléctrica

Por @Alvy — 2 de Abril de 2017

En este peculiar vídeo se puede ver cómo un ascensor Otis (de los Otis de toda la vida) recita su «diccionario» completo tras un reinicio por interrupción total del fluido eléctrico.

El vídeo comienza por los ordinales para las plantas: first, second, third… que luego salta de diez en diez (twentieth, thirtieth, fortieth…) y sigue con otros números (con los que puede componerse cualquier número de planta). Luego vienen algunas «plantas especiales» (basement, garage…) mensajes (stand clear, going up, going down, this elevator is full). Además hacen su aparición otros «sitios curiosos» como penthouse (ático), lobby (recepción) y más mensajes del tipo «que no cunda el pánico» (Do not be alarmed, we are experiencing minor technical dfficulties. Please exit when the door is open). También está el alfabeto completo «por si acaso» (se supone).

Es el típico vocabulario completo digno de un informático, que probablemente ningún ascensor real utilizará al completo, pero bueno: no ocupa mucho y en la memoria del ascensor se puede dejar. ¿Qué pensaría el ascensor si se volviera consciente y se diera cuenta de que se sabe frases que jamás ha tenido que pronunciar? Mmm… :-)

Encontré una página en Soundboard donde puede verse la lista completa y jugar un poco con ella. El efecto del vídeo y el automatizado «recital» resulta un tanto inquietante para algunas personas. Como decían por ahí, no está claro si la sugerente voz es sintetizada o de una actriz (probablemente lo segundo) y además escuchar a una voz familiar y humana diciendo cosas tan predefinidas y mecánicas entra un poco dentro de lo rarito.

