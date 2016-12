Todo indica que 2016 será el segundo año con menos fallecimientos en accidentes de avión

Por @Wicho — 29 de Diciembre de 2016



Evolución del número de accidentes mortales de avión: en azul, número total de accidentes; en rojo, la media móvil de los cinco años anteriores – ASN. Click para ver la infografía completa.

A pesar de accidentes tan sonados como el del Chapecoense, que fue el peor del año, los datos preliminares indican que 2016 se cerrará como un año de los más seguros de la historia de la aviación comercial, tal y como se puede leer en Preliminary ASN data show 2016 to be one of the safest years in aviation history.

A falta de lo que pueda pasar en las horas que le quedan los datos de Aviation Safety Network indican que ha habido 19 accidentes de aviones de pasajeros de más de 14 plazas que han supuesto el fallecimiento de 325 personas. Sólo le gana 2013, con 265 muertes, aunque con 29 accidentes.

Hay que tener en cuenta, de todos modos, que los datos de ASN no incluyen aviones militares, con lo que no está incluído el accidente del Coro del Ejército Rojo. Pero aún incluyéndolo serían 417 muertes, con las que seguiría siendo el segundo año con menos muertes.

Y en cualquier caso la tendencia –la línea roja del gráfico– es clara: desde hace años volar es cada vez más seguro.