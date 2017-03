24 horas de tráfico aéreo en el entorno de Londres

Por @Wicho — 15 de Marzo de 2017

Ya tiene algún tiempo pero no había visto el vídeo London 24 - Layers of London air traffic, y me ha dejado impresionado, en especial el tramo final en el que se ve el tráfico de los cinco aeropuertos a la vez.

Recoge 24 horas de tráfico aéreo a y de los principales aeropuertos que rodean Londres, a saber Heatrhow, Gatwick, Stansted y Luton, con la adición de London City, que está en medio de la ciudad.

Más de 3.000 vuelos al día con tan sólo seis pistas, y más del 99,8% de los vuelos salen sin ningún retraso atribuible al control de tráfico. Im prezionante.

(Vía Controleitor).

Relacionado,