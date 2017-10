Un Boeing 737 de Virgin Australia colisiona a la vez contra un ave y un conejo

Por Nacho Palou — 25 de Octubre de 2017

En The Aviation Herald, Virgin Australia B738 at Melbourne on Oct 20th 2017, bird and rabbit strike at once,

Un Boeing 737-800 de Virgin Australia, con matrícula VH-YFX y que realizaba el vuelo VA-319 desde Melbourne a Brisbane, en Australia, informó minutos después de despegar que sufría vibraciones excesivas en el motor izquierdo y decidió regresar a Melbourne. El aparato volaba a 1500 metros cuando la tripulación notificó que un águila que llevaba un conejo en sus garras acababa de impactar con el motor número 1 y que procedía a colocarse en posición de aproximación hacia la pista 16. La aeronave, que llevaba a 174 pasajeros, aterrizó de nuevo en el aeropuerto de Melbourne unos minutos después de haber despegado.

Imagen: FlightRadar24.