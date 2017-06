La familia de aeronaves Airbus en vuelo

Por @Wicho — 19 de Junio de 2017

Airbus Family Flight recoge un vuelo en formación de cuatro aeronaves de las principales familias que fabrica Airbus: un avión de pasajeros A350, un transporte militar A400M, un caza Eurofighter Typhoon y un helicóptero H160.

Cada uno de ellos con diferentes prestaciones en vuelo en cuanto a velocidad y maniobrabilidad, por no hablar de sus tamaños relativos o de su autonomía, lo que hace la tarea de coordinación de posiciones y tiempos fuera crítico para este vídeo.

La coreografía es del fotógrafo Anthony Pecchi, al que le pagan por hacer todo esto.

Em making of está en Family Flight: Behind the scenes.