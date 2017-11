Un misil Sprint acelerando de 0 a Mach 10 en 5 segundos

Por @Alvy — 5 de Noviembre de 2017

Este viejísimo pero impresionante vídeo muestra el lanzamiento de un misil antibalístico Sprint. Era un arma anti-balística con cabezas termonucleares, pensada para interceptar y destruir misiles nucleares atacantes en pleno vuelo. Por esta razón era capaz de pasar de una velocidad de 0 a Mach 10 en cinco segundos – eso son 12.348 km/h o 3,4 km por segundo. El vídeo no está acelerado, está grabado tal cual.

Como esa aceleración tan brutal –ni más ni menos que 90-100 g– y teniendo en cuenta que se movía básicamente a baja altura, su temperatura alcanzaba los 3400 °C, por lo que estaba equipado de unos disipadores de calor especiales. Su rango de acción para interceptar misiles enemigos era de unos 40 km. Entro en servicio en 1972, pero el programa de defensa en que participaba se canceló pocos años después.

Leer sobre esta bestia (que vi pasar en un tuit de @HandOfTheDark) me llevó a buscar la lista de velocidades récord de los misiles de este tipo. No encontré una como tal, pero sí una lista de misiles activos de los Estados Unidos, que aunque incompleta está bien clasificada (aire-aire, tierra-aire, lanzamiento desde submarinos, etc.) y donde figura el dato de la velocidad.

En la lista hay algunos bishos de cuidado, pero difícilmente comparables, aunque en velocidad sean más rápidos que el Sprint.

El LGM-30 Minuteman III (de 1970) todavía está en activo en Estados Unidos. Alcanza Mach 23 en su «fase terminal», pero su lanzamiento no es nada del otro mundo. La razón: está pensado para viajar miles y miles de kilómetros pero no para una reacción rápida de defensa como se planteaba en el caso del Sprint.

Los UGM-133 Trident II que se lanzan desde submarinos alcanzan también Mach 24 en su fase terminal, pero le pasa lo mismo con el arranque: no es gran cosa. La razón ers la misma, es un arma de ataque a larga distancia, no de acción defensiva rápida.