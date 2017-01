Y esto es por lo que no se deben volar drones cerca de aeropuertos

Por @Wicho — 10 de Enero de 2017

El pasado 5 de enero de 2017 la tripulación del vuelo 136 de las Líneas Aéreas de Mozambique oyó un golpe cuando ya estaban a punto de aterrizar en el aeropuerto de Tete. Asumieron que había sido un impacto contra un ave y continuaron con la maniobra sin mayores problemas.

Pero una vez en tierra y a la hora de comprobar las consecuencias del impacto resultó que no había restos orgánicos por ningún sitio, con lo que todo apunta a que el impacto fue contra un dron. Claro que no hay confirmación oficial porque no consta que el dueño del aparato haya ido a hacer un parte amistoso ni nada parecido.

Así que niños, ya sabéis, respetad las normas a la hora de volar todos esos drones que os han traído Papá Noel y los Reyes Magos.

En España no necesitas licencia pero para su uso como hobby o vuelo recreativo pero: