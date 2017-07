Nuevos controles de seguridad para dispositivos electrónicos en vuelos con destino a los Estados Unidos

Por @Wicho — 31 de Julio de 2017

Saudi Arabian, también conocida como Saudia, ha sido la última aerolínea en librarse de la prohibición de que sus pasajeros pudieran llevar con ellos dispositivos electrónicos más grandes que un teléfono móvil en vuelos con destino a los Estados Unidos que había puesto en marcha en marzo de 2017.

Esto es porque se han comprometido a cumplir con unas nuevas normas para la inspección de estos dispositivos exigidas por el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Pero junto con Saudia y las demás aerolíneas afectadas por la prohibición original estas nuevas normas las tendrán que implantar todas las aerolíneas que vuelen a los Estados Unidos. En total se estima que afectarán a 180 aerolíneas que vuelan al país desde 280 aeropuertos de 105 países; unos 2.000 vuelos al día con unos 325.000 pasajeros.

EL DHS espera que ninguna aerolínea tenga problemas a la hora de poner en marcha estas nuevas medidas, cuyos detalles y fechas de implantación no son aún públicas, aunque amenaza con que aquellas que las cumplan pueden ver cómo se les prohíbe no sólo que sus pasajeros lleven dispositivos electrónicos en la cabina de pasaje sino incluso facturados.

Las aerolíneas, por su parte, no están especialmente encantadas con todo esto, ya que no se les ha consultado a la hora de elaborar estos nuevos protocolos de seguridad, con lo que no tienen claro del todo cómo afectarán a sus operaciones.

{Foto: Airport security – CC Miki Yoshihito}

Relacionado,