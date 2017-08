Lo que opinan los pilotos de los pasajeros que aplauden cuando aterrizan

Por Nacho Palou — 11 de Agosto de 2017

Según dice en Quora Scott Kinder, capitán de Boeing 737 desde hace 20 años,

Bue, los pasajeros ni siquiera saben lo que sucede delante del avión durante el aterrizaje así que, ¿cómo saben cuándo aplaudir y cuándo no? Si un piloto se desliza sobre la pista y toca tierra a mitad de la pista no es algo bueno, es peligroso aunque el resultado sea un aterrizaje suave ¿y recibe aplausos?



En cambio si un piloto que entra en la pista con fuertes vientos o en una pista nevada y hace un aterrizaje rápido y duro lo que oye de los pasajeros con cosas como "Ha sido el peor aterrizaje" o "Este tipo debe venir de la Marina", aunque en la cabina los pilotos se feliciten entre sí.



Así que en realidad no prestamos mucha atención a la reacción de los pasajeros. Básicamente no nos interesa la opinión del asiento 20B.

El resto de las respuestas van en ese mismo sentido, lo que de paso viene a confirmar que un buen aterrizaje es es rápido y contundente y se percibe así.

Aunque el principal motivo para no aplaudir después de aterrizajr no tiene que ver con cuestiones técnicas (excepto en algún caso excepcional de verdad) sino con no hacer pasar vergüenza ajena a los demás pasajeros.

Fotografía de Dries Vinke en Unsplash.