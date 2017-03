Por Nacho Palou — 18 de Marzo de 2017

En Lufthansa Flyer, Are Circular Runways Coming To Our Airports?,

El Centro Aeroespacial de los Países Bajos está llevando a cabo estudios acerca de pistas de aterrizaje circulares, de 360°, y han encontrado en ellas algunas ventajas. Una de ellos es que permite entrar en la pista desde cualquier dirección, eliminando los aterrizajes con viento cruzado. También permite tener en cada momento tres aviones en la misma pista, aterrizando o despegando, lo que reduciría la congestión en los aeropuertos muy concurridos. También al reducirse el tiempo que los aviones dedica a las maniobras de aproximación se reduce la contaminación acústica y atmosférica cerca de los aeropuertos.