El tipo que construyó un avión en la azotea de su edificio

Por Nacho Palou — 7 de Noviembre de 2017

BBC News recoge la curiosa historia de Amol Yadav, el tipo que construyó un avión en la azotea del edificio de apartamentos que comparte con una veintena de familiares,

A la azotea del edificio de cinco pisos sin ascensor Amol Yadav y sus colaboradores —un mecánico de coches y un constructor con experiencia— subieron tornos, compresores, máquinas de soldar y un motor de 180 kg. Soportando los veranos calurosos y las lluvias torrenciales de la temporada de monzón de Bombay, Yadav y su equipo trabajaron bajo una lona impermeable en un superficie de 110 metros cuadrados, menos de la mitad del tamaño de una cancha de tenis. Después de siete en años en febrero del año pasado su avión de seis plazas, el primero de su tipo construido artesanalmente en la India, ya estaba listo.

Más en The man who built an aeroplane on his Mumbai rooftop

Fotografía: Amol Yadav.