Y las tres principales causas de retrasos en los vuelos son…

Por @Wicho — 9 de Marzo de 2017

Según cuentan en Eurocontrol en Delays – three questions and many answers hay tres causas principales de los retrasos en los vuelos, independientemente de cómo midas los retrasos*.

Estas son:

La mítica «llegada tarde del avión precedente», que es responsable de un 45% de los retrasos, y que es más probable que te afecte cuanto más tarde sea tu vuelo. Un avión parado no genera ingresos para la aerolínea, por lo que se pasan el día dando saltos, en especial los de corto radio, así que si en uno de ellos empieza a acumular retraso es casi imposible que este retraso se pueda recuperar a lo largo del día, algo a lo que ayuda que las aerolíneas ajustan mucho el tiempo de las escalas para tener el avión parado el menor tiempo posible. Causas imputables a la aerolínea, con un 30%. Son cosas como un embarque que se retrasa, carga y descarga de equipajes (incluyendo tener que bajar de un avión equipaje cuyo dueño no aparece), limpieza, repostaje y cargra del catering, fallos técnicos, problemas con la documentación del vuelo, o falta o retraso de algún tripulante. De nuevo el ir con las escalas tan ajustadas da muy poco margen para no salir con retraso si se produce alguno de estos problemas. Causas imputables al aeropuerto, con un 7%. Problemas con el sistema de gestión de equipajes. Problemas con el sistema de repostaje de combustible. Nieve o niebla que ralentizan los movimientos de los aviones y vehículos de apoyo…

Otras causas que provocan retrasos, pero en muchos menos casos, son restricciones de tráfico (los controladores, por ejemplo, prefieren mantener un avión en tierra que dejarlo despegar si saben que va a haber retrasos en ruta o en el aeropuerto de destino), la meteorología en ruta, temas relacionados con la seguridad aeroportuaria, etc.

En total el tiempo medio de retraso es de 11 minutos en la salida y un poco menos en la llegada. Pero por lo visto, en cualquier caso, más del 90% de los 10 millones de vuelos que hay en Europa al año llegan con menos de 30 minutos de diferencia sobre el horario programado (sí, a veces hasta se adelantan).

En rojo los vuelos que el 9 de septiembre de 2016, el día con más vuelos de ese año, llevaban más de 5 minutos de retraso por restricciones de tráfico:

Por lo general nadie quiere que un vuelo se retrase, así que si te sucede, ten paciencia y no seas borde con el personal del aeropuerto ni de la aerolínea, que casi con toda seguridad no tienen culpa de nada.

Además Eurocontrol, aerolíneas, y autoridades colaboran compartiendo datos para intentar reducir los retrasos al mínimo, tanto en el día a día como a más largo plazo, intentando ajustar horarios a la capacidad de los aeropuertos, en especial en el caso de los más pequeños, o ajustarlos según el tiempo de rodaje que emplea cada vuelo normalmente.

*Las aerolíneas cuentan el tiempo de puerta a puerta, aunque la Unión Europea dice que en realidad hay que considerar que el vuelo ha llegado cuando se abre al menos una puerta del avión.