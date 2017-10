El arte y alma de Blade Runner 2049

Por @Alvy — 29 de Octubre de 2017

Resulta un poco irónico que este libro titule sobre el alma de Blade Runner, pero como lo compensa con la parte artística se le puede permitir la licencia. Su título completo es The Art and Soul of Blade Runner 2049 y es un trabajo combinado de Tanya Lapointe con Denis Villeneuve y los artistas George Hull, Aaron Haye y Dennis Gassner, que trabajaron en la creación de lo que sería la base visual de la secuela de Blade Runner desde sus comienzos y de donde luego derivaron los diseños de los escenarios, edificios, vehículos, armas y demás.

Es un elegante libro de gran formato (37 x 30 cm) que sobrepasa los 2 kg de peso, que se vende por unos 45 euros y que tiene pinta de resultar tan espectacular y visual como la propia película. Ideal como regalo para los fans ahora que se acercan las navidades.

(Vía IO9.)