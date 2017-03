Un callejero de Los Ángeles en el que cada lugar tiene un título de película

Por @Alvy — 14 de Marzo de 2017

Film Map es un mapa de películas, un callejero imaginario de la ciudad de Los Ángeles, donde se reúnen más de 900 títulos que reemplazan a los nombres reales.

Todos los detalles del plano están sumamente cuidados, desde la tipografía hasta el punto de máxima adecuación de los títulos: hay un parque llamado Parque Jurásico una iglesia/templo llamada Temple of Doom y el Wall Street original ha sido reemplazado por The Wolf of Wall Street.

La edición más reciente incluye títulos como La La Land, Manchester by the Sea y Zootopia… ¡Que no se diga que no está al día! Se vende por 25 libras, unos 30 euros + gastos de envío.

(Vía Laughing Squid.)

