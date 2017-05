Por @Alvy — 14 de Mayo de 2017



Los colores más populares situados en una rueda de color (tono/saturación)

En The Colors Used by the Ten Most Popular Sites Paul Hebert desgrana los colores más utilizados en los diez sitios web más populares (de Google a Twitter, pasando por Facebook y la Wikipedia) aprovechando para dar algunas explicaciones sobre

a) Cómo extraer y limpiar todas las paletas de color utilizadas en una página web a partir del HTML/CSS, transparencias, las distintas codificaciones en que pueden estar representados, etcétera.

b) Algo de teoría del color y qué significa toda la terminología: tono, saturación, luminosidad, canal alfa, componentes etcétera.

c) Conversión de unos formatos de color a otros.

El resultado son muchos tonos azules, bastantes rojos y el resto a repartir entre amarillos y verdes, con alguna aparición del morado (probablemente remanente de Yahoo).

