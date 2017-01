Un ejercicio de paciencia: un Darth Vader de origami

Por @Wicho — 10 de Enero de 2017

Si tienes unas cuantas horas para dedicarle al proyecto –a menos que seas un maestro del origami– el vídeo How to make an origami Darth Vader de Tadashi Mori te explica cómo hacer un Darth Vader de papel… en unos 45 minutos y nosécuantos cómodos pasos.

Y ojo con su canal de YouTube, en el que hay vídeos que explican cómo hacer un F-15, una flor de loto, un dragón, stormtroopers, e incluso un Halcón Milenario, aunque en este caso el diseño es de Shu Sugamata.

Ay, si Julio «Tabacalera» Marty hubiera tenido alumnos como Tadashi y no como yo…

Relacionado,