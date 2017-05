Las escenas espaciales más hermosas de la historia del cine

Por Nacho Palou — 26 de Mayo de 2017

The Most Beautiful Space Shots in Movie History es una recopilación de escenas de películas relacionadas con el espacio (entre otras, 2001: A Space Odyssey, Interestellar, Wall-E, Alien, Una nueva esperanza, Moonraker, Event Horizon, Encuentros en la tercera fase, Superman Returns, SolarizzZZzz, PrometheuzzZZzz, Gravity, El quinto elemento, Apollo 13, Planeta prohibido, Independence Day, Desafío total, Star Trek, The Martian, Armageddon, Guardianes de la galaxia, Contact, Dune, Serenity,...) acompañadas con música de Gustav Holst y con la voz de Carl Sagan (narrando Pale Blue Dot).

(Activando los subtítulos se muestra el título de la película a la que corresponde cada escena.)

