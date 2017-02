La historia de las impresiones artísticas en la exploración espacial

Por Nacho Palou — 15 de Febrero de 2017



“Man on the Moon” (1967)

Norman Rockwell / NASA

En How We Get To Next, The Improbable, Bold History of Space Concept Art.

En 1966 [el dibujante e ilustrador] Norman Rockwell necesitaba un traje espacial, pero la NASA no quería dejarle uno. La agencia espacial le había contratado para que compusiera una imagen del aterrizaje en la Luna mucho antes de que tuviera lugar. Para hacerlo Rockwell necesitaba sabe cómo irían vestidos los astronautas. Necesitaba detalles. Para Rockwell representar contar la historia significaba conocer los detalles contenidos en la imagen completa. Sin embargo, debido al secretismo que rodeaba a la misión la respuesta de la NASA era la misma una y otra vez: petición denegada.

The Improbable, Bold History of Space Concept Art es un extenso y muy ilustrado artículo que repasa el origen y la historia de las “impresiones artísticas” tan habituales a la exploración espacial: naves, sondas por el espacio, astronautas en planeta extraños, colonias espaciales,... las ilustraciones permiten que el público pueda visualizar lo que es imposible ver: la visión de los genios que hicieron y que hacen posible la exploración del espacio.

Como ejemplo, este vídeo de 1955 producido por Walt Disney en el que Wernher von Braun (uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX) explica visualmente cuál era el plan para alcanzar la Luna,