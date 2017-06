La moneda canadiense que tiene una aurora boreal que brilla en la oscuridad

Por @Wicho — 16 de Junio de 2017

Para conmemorar el 150 aniversario del país, que se celebra en 2017, la Real Casa de la Moneda canadiense hizo un concurso para escoger diseños nuevos para las seis monedas que circulan en el país.

Uno de los diseños ganadores, el bautizado como Dance of the spirits por su creador, Timothy Hsia, incluye un paisaje típico del país bajo una aurora boreal, pero con la particularidad de que esa aurora boreal brilla en la oscuridad.

Es, al menos según la Real Casa, la primera moneda en circulación del mundo, y por ahora la única, en incluir un elemento así en su diseño.

Si vas por Canadá o tienes a alguien allí puedes intentar conseguirla porque es de curso legal. Pero si no, tienes la oportunidad de comprarla en el conjunto llamado My Canada, My Inspiration. Incluye las seis monedas, aunque dos de ellas vienen en su versión normal y en su versión colorizada.

A partir de 16 euros, gastos de envío incluidos. Espaciotrastornados, preparad esas tarjetas de crédito. O esa cuenta de Paypal.