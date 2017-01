Las naves de guerra de Star Wars de Ansel Hsiao

Por @Alvy — 9 de Enero de 2017

Ansel Hsiao tiene unos espectaculares diseños de naves del universo Star Wars, algunas de ellas «reales», otras no tanto, que guardan las líneas de los diseños de la Alianza Rebelde y de la Flota Imperial: destructores, superdestructores, Walkers, TIE-fighters…

Algunos de los diseños muestras varias imágenes con los diferentes pasos de su modelado : desde la forma geométrica básica a capas y capas con cientos y miles de detalles. Finalmente se añaden efectos de iluminación y sombras y… ¡Listo! Naves preparadas para saltar al hiperespacio o atacar cualquier enclave.

Hsiao trabaja como freelance, principalemente con 3ds Max y Photoshop. La familiaridad de sus diseños con las naves de Star Wars no es casual: entre sus trabajos están imágenes para Star Wars: The Essential Guide to Warfare donde pueden verse impresos muchas de estas bellezas.