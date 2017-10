Space that never was, ilustraciones de un mundo en el que la carrera espacial nunca se detuvo

Por @Wicho — 24 de Octubre de 2017

Space that never was es un proyecto de Maciej Rebisz en el que recoge una serie de ilustraciones que describen un mundo en el que la carrera espacial nunca terminó, «un mundo en el que las agencias espaciales tuvieron mucho más presupuesto que los ejércitos. Un mundo en el que surgieron empresas privadas dedicadas el espacio que aceleraron el desarrollo de la industria espacial. En el que la gente nunca dejó de soñar a lo grande y apuntar muy alto.»



Dos Saturno V listos para el lanzamiento del Morning Star rumbo a Venus



La misión tripulada Morning Star, basada en las naves de los programas Apolo y Skylab, en órbita alrededor de Venus

Pensé que sería fantástico describir cómo se verían todas estas misiones planeadas y nunca realizadas. Naves espaciales basadas en el programa Apolo yendo a Venus, la Voyager 3 visitando Júpiter, Saturno y luego Plutón. Un aterrizaje soviético en la Luna. Misiones tripuladas a Marte. El lanzamiento de la primera sonda interestelar. Me he puesto a investigar y a seguir cursos sobre la historia de los vuelos espaciales, dónde y cuándo comenzó, hacia dónde iba, qué querían hacer las agencias espaciales y a dónde ir antes de que se les cortara la financiación. Toda esa investigación fue una gran inspiración y me dio cientos de ideas y alentó el desarrollo de este proyecto de historia alternativa.



Un cosmonauta en Ganímedes

La premisa en la que se basa su mundo alternativo me recuerda inevitablemente a The Apollo Quartet, cuatro novelas de Ian Sales en las que describe varias historias que suceden en líneas temporales alternativas en las que el programa Apolo no terminó en 1972: A la deriva en el mar de las Lluvias, The Eye With Which The Universe Beholds Itself, Then will the Great Ocean Wash Deep Above y All That Outer Space Allows.

