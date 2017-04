Un time-lapse grabado desde la cabina de un avión

Por Nacho Palou — 26 de Abril de 2017

Sales Wick, capitán de la compañía aérea Swiss, firma este time-lapse (fotografías tomadas y reproducidas en secuencia) titulado Vuelo nocturno – The magic of flying at night y realizado durante un vuelo entre Zurich y Sao Paulo. Además de ser visible la Vía Láctea y numerosas estrellas el vídeo identifica algunas de las ciudades iluminadas que sobrevuela el avión, incluyendo Palma de Mallorca y Argel.

Sales Wick también tiene un espectacular repositorio de fotografías de aviones en su cuenta de Instagram y en su sitio web, Beyond Clouds.

Vía The Telegraph.