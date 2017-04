Aclarando conceptos sobre la técnica de edición de ADN Crispr-Cas9

Por @Wicho — 24 de Abril de 2017

Desarrollada por Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, la técnica de edición de ADN Crispr-Cas9 promete facilitar grandes avances en el campo de la genética. Pero también se dice que como es tan fácil y barata podría caer en las manos equivocadas y tener consecuencias indeseadas.

La Dra. Ellen Jorgensen explica en este vídeo que aunque en efecto encierra grandes promesas esta técnica no es tan fácil ni tan barata, lo que no quiere decir que no debamos saber qué puede ofrecer y qué no y que ventajas y riesgos supone.

Con subtítulos en español.

(Mujeres con ciencia vía Ignacio López-Goñi)

