Cayó tanta agua sobre Texas que la corteza terrestre del área de Houston se hundió ~2 cm

Por @Alvy — 7 de Septiembre de 2017

Chris Milliner, un científico que estudia los terremotos en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA mostró en Twitter estos datos de GPS sobre el área de Houston. Las flechas indican desplazamiento en la altitud de cada punto.

Los datos proceden de medidores de GPS y como puede verse la mayor parte de los puntos están en azul y verde, lo cual indica que la altitud sobre el nivel del mar descendió unos 2 centímetros.

Tal y como cuentan en Reddit al respecto, no solo es que la tierra «se compactara por el agua» (cosa que podría suceder), porque muchos de los medidores estaban instalados sobre roca firme. Puede que esos puntos vuelvan a su posición original o puede que no; no se sabe. Pero parece que hay cierto consenso en que decir «la corteza terrestre se ha hundido 2 cm en esa zona» es correcto.

La cantidad de agua que cayó se ha calculado en unos 150 billones de litros, lo cual (si no me fallan los cálculos) son aproximadamente 150 billones de kilos o 150.000 millones de toneladas. Que vale que están muy repartidas en toda la zona de inundaciones, pero no dejan de ser una barbaridad.

§

Por otro lado,



Una mujer en piragua en las calles de Houston / en The Atlantic / Brendan Smialowski / AFP / Getty

En The Atlantic, otra espectacular galería fotográfica estilo «Big Picture» con las mejores imágenes de estos días y pequeñas historias de un párrafo que narran lo que está sucediendo en la zona.

Relacionado: