Agujeros negros en rotación que se convierten en anillos y pueden atravesarse «fácilmente»

Por @Alvy — 17 de Mayo de 2017

Roy Kerr es un matemático neozelandés entre cuyos logros relacionados con la astrofísica y la relatividad general está haber encontrado una solución «tan bella como exacta» de las ecuaciones de campo de Einstein con implicaciones acerca los viajes temporales que pudieran derivarse de la Teoría general de la relatividad.

El tema es por supuesto sumamente complejo, pero lo explica con maestría y lenguaje fácil de entender Michio Kaku en Big Think: Is Time Travel Possible? (segunda parte; aquí la primera):

En 1963 Roy Kerr encontró una de las más bellas y exactas soluciones a las ecuaciones de Einstein: la de un agujero negro en rotación. En vez de colapsarse en un punto (una singularidad), un agujero negro que diera vueltas rápidamente se reduciría hasta ser un anillo en rotación. No se colapsaría en un solo punto debido a la fuerza centrífuga.



Así que un anillo de Kerr es algo así como Alicia a través del espejo: si se cae en él pasando a través del anillo no se moriría inexorablemente, sino que se atravesaría como agujero de gusano hasta llegar a un universo paralelo. Si el universo paralelo fuera el propio pasado, esto podría usarse como máquina del tiempo.



El mismo Kerr estaba intrigado con qué le sucedería a alguien que cayera en este agujero negro. Si pasara múltiples veces a través del anillo describiendo círculos iría pasando por diversos universos paralelos. Algo así como atravesar una pila de hojas de papel con un lápiz: cada hoja sería un universo paralelo pero el agujero las conectaría a todas.

La imagen de Matt Visser (otro matemático también neozelandés) es sumamente explicativa, con los anillos y sus horizontes de sucesos «de los que nada puede escapar». Quizá por esto muchos de los diseños que vemos de máquina del tiempo en las películas tienen forma de esferas y anillos giratorios en cuyos centros se producen esas peculiares singularidades antes del gran flash que marca el salto temporal.

(Vía @Pickover.)

