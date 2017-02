La ciencia quiere preparar cerveza en la Luna y a todos nos parece fetén

Por Nacho Palou — 2 de Febrero de 2017

En The Telegraph, Scientists brewing up plan to make beer on the Moon,

Investigadores de la universidad de California están diseñado un recipiente para fermentar cerveza en la Luna que esperan sea transportada por una nave espacial India que despegará a finales de este año. El objetivo es estudiar cómo se comporta la levadura en condiciones lunares, una cuestión importante de cara a desarrollar allí productos farmacéuticos y alimentos que contengan levadura, como el pan.

Y cuando haya cerveza sobre la superficie se certificará de forma definitiva que la luna ha sido conquistada por el homer.

