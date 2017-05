El Colegio de Médicos de Madrid disuelve su comisión de homeopatía

Por @Wicho — 17 de Mayo de 2017

Para q no haya dudas: Consejo Científico (SSCC) del colegio, decidió suprimir secciones colegiales de disciplinas sin evidencia científica — Icomem (@Icomem_Oficial) 15 de mayo de 2017

El Icomem, el colegio de médicos de Madrid, ha tomado la decisión de disolver sus secciones y comisiones no acreditadas. En concreto «ha decidido la disolución de todas las secciones, comisiones y registros existentes que no tengan carácter oficial por no estar reconocidos en el Real Decreto que regula las especialidades médicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte».

Esto incluye no sólo a la comisión de homeopatía sino también a otras sobre supuestas terapias cuya eficacia nunca ha sido probada, como la de acupuntura o la de médicos naturistas.

Según el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el Dr. D. Miguel Ángel Sánchez Chillón, “esta Junta Directiva está trabajando para que el Icomem tenga el carácter científico que le corresponde y este es un paso más que para nosotros es prioritario.»

Ojalá esta decisión sirva de ejemplo a otros colegios médicos.

(Vía Isabel Blas).

