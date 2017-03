Un cuervo resolviendo un enrevesado puzle con pequeñas «herramientas» para obtener su premio

Por @Alvy — 13 de Marzo de 2017

Encontre por Twitter una versión de este vídeo de BBC Earth en el que se ve a un cuervo resolviendo un complicado problema, una tarea asombrosa se mire como se mire. [El «espectáculo» empieza en 01:03.]

Para conseguir su premio el cuervo ha de utilizar un palo como herramienta, lo cual no es trivial –pero al fin y al cabo algunos animales saben hacer uso de «herramientas naturales». Lo que no es tan sencillo es que ese palo largo está dentro de una caja, donde para que el mecanismo lo libere hay que soltar tres piedras que hacen de pesos. Y esas tres piedras están dentro de tres jaulas, de modo que para hacerse con ellas hay que sacarlas previamente… con otro palo. Palo que no está junto a ellas, sino colgado de una cuerda en medio del aviario.

En definitiva: el cuervo tiene primero que hacerse con un pequeño palo (1) para obtener tres piedras (2) (3) (4) que entonces deja caer en una caja (5) (6) (7) de la que sale otro palo que puede usar para obtener el premio (8). ¡Es un problema para nada trivial!

Mucha gente sabe que los cuervos son más inteligentes que otros pájaros, pero verlos realizar estas tareas creo que los sitúa en lo alto de la lista. De hecho en el terreno de la inteligencia de los pájaros se cree que los cuervos (al igual que algunos loros) tienen cerebros más grandes, toda una vida social, saben contar, reconocer a personas concretas y tienen muy desarrolladas ciertas habilidades espaciales y temporales. Por ejemplo: si un premio está detrás de un panel transparente saben que a veces es mejor alejarse del cristal para rodearlo y conseguir el premio que mantenerse cerca del premio continuamente, algo que otros animales son incapaces de hacer.