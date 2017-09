De qué moríamos hace un siglo y de qué morimos ahora

Por @Wicho — 26 de Septiembre de 2017

La Office for National Statistics, que es la versión británica del Instituto Nacional de Estadística, acaba de publicar un interactivo titulado Causes of death over 100 years que recoge las causas principales de muerte década a década de 1915 a 2015.

Son datos del Reino Unido, pero seguro que son extrapolables a cualquier país que tenga la fortuna de tener un sistema sanitario en condiciones, ya que la tendencia más obvia que se ve es que las infecciones han sido claramente desplazadas como principal causa de muerte tanto para hombres como para mujeres a partir de la década de los 1950, justo cuando empezaron las campañas de vacunación masivas, aunque también influye en esto las mejoras en higiene y el acceso a agua potable.

Hoy en día el cáncer es la principal causa de muerte en mujeres de casi todos los grupos de edad, aunque es una batalla que vamos ganando poco a poco, y le siguen causas externas como sobredosis de drogas o suicidios. En los hombres, aunque el cáncer está también presente, se reparte el título de principal causa de mortandad con las enfermedades coronarias –a las que también les vamos ganando la partida– y las causas externas ya citadas.

¿Así que antes vivíamos mejor? No, sin lugar a dudas no.

(Mark Easton vía Rocío Pérez).

