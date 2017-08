Sobre el eclipse de Sol del 21 de agosto de 2017

Por @Wicho — 17 de Agosto de 2017

Aunque el mejor sitio para ver el eclipse de Sol del 21 de agosto de 2017 es sin lugar a dudas la parte continental de los Estados Unidos en el noroeste de Europa también podremos disfrutarlo durante un rato durante la puesta de Sol. Eso sí, desde nuestro punto de vista será tan solo un eclipse parcial. Nada que ver con lo que verán en los EE UU, que serán atravesados de oeste a este por el camino de la totalidad y que podrán ver desde cualquier sitio y durante horas el eclipse como un eclipse parcial.

En concreto en España quienes mejor lo tienen son los habitantes de las Canarias, mientras que en la península son los de Vigo. Las ciudades más al este como Murcia, Valencia o Barcelona, o las Baleares, sin embargo, no lo podrán ver en absoluto. En esta ilustración a la izquierda de la línea naranja no se ve; a la izquierda de la azul se ve lo que se puede ver antes de la puesta de Sol; entre la azul y la naranja la puesta de Sol impide seguir viendo el eclipse.

El eclipse comienza a las 17:46:48 y termina a las 23:04:19, hora peninsular española, alcanzando el máximo a las 20:26:40, aunque las horas locales de visibilidad dependen, lógicamente de la ubicación de cada uno. Pero quienes más lo podrán disfrutar serán sin duda los afortunados tripulantes de los dos aviones de la NASA que lo van a seguir en vuelo.

Según los datos que da la Expedición Saros 2017 en La Palma, por ejemplo, empezará a ser visible a las 19:50:46 para alcanzar el máximo a las 20:40:55, con un oscurecimiento del 42,44%. En Vigo empezará a ser visible a las 20:44:01, con el máximo a las 21:20:30 y un oscurecimiento del 14,15%. En Almería será visible a partir de las 20:47:01, con el máximo a las 20:51, aunque este máximo es sólo del 1,21 por ciento. Dado que esas horas están muy próximas ya a la puesta de Sol es necesario buscar un punto relativamente alto y/o con el horizonte despejado para poder verlo.

En timeanddate.com hay una página desde la que puedes obtener la información precisa de cualquier ciudad que quieras indicarle.

Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna se interpone entre él y nosotros, proyectando su sombra sobre a superficie de la Tierra. Si es un eclipse total hay lugares en los que el Sol queda completamente tapado por la Luna, que por una casualidad cósmica está a la distancia justa y tiene el diámetro adecuados como para que su tamaño aparente desde la Tierra sea el mismo que el del Sol. Si es un eclipse total en los lugares en los que se puede ver la totalidad el Sol queda reducido a un anillo de luz que rodea la Luna; en los demás lugares desde los que es visible o en el caso de un eclipse parcial el Sol tiene parte de su circunferencia tapada, casi como si se le hubiera dado un mordisco.

Pero a diferencia de un eclipse de Luna, que se puede observar sin necesidad de protección, es imprescindible tomar precauciones a la hora de observar un eclipse de Sol. Igual que no miraríamos al Sol directamente en un día cualquiera, no debemos hacerlo tampoco durante un eclipse, y menos a través de unos prismáticos, cámara de fotos o telescopio. Hay que usar filtros de calidad y con el factor de protección necesario, so pena de sufrir daños permanentes en los ojos, con riesgo incluido de pérdida de visión. Y no estoy exagerando.

Si no sabes muy bien lo que haces o si no tienes uno de estos filtros intenta localizar una actividad de observación allí donde estés. Planetarios, centros de ciencia, observatorios o asociaciones astronómicas seguro que organizan algo.

Si no, habrá retransmisiones en directo a través de Internet como por ejemplo la de Sky-Live.tv. Y millones y millones de fotos y vídeos en Internet ya desde el momento cero en el que el eclipse empiece a hacerse visible. Lo del eclipse de super Luna de septiembre de 2015 va a quedar en nada.



Internet y el eclipse de super Luna de septiembre de 2015 según The Oatmeal

Y como cada vez que hay un eclipse volverá a hacer las rondas de Internet, redes sociales y grupos de Whatsapp esta foto del eclipse vista desde el espacio:

Pero NO es una foto de un eclipse vista desde el espacio sino una ilustración titulada Eclipse creada por A4size-ska en su ordenador. No os preocupéis, de todos modos, porque seguro que sí habrá fotos del eclipse visto desde el espacio tomadas por los distintos satélites artificiales que orbitan nuestro planeta e incluso, con un poco de suerte, desde la mismísima Estación Espacial Internacional.

Es el primer eclipse total de Sol que se ve en EE UU desde 1972. En España tendremos que esperar hasta el 12 de agosto de 2026 para poder disfrutar de un eclipse de Sol sin tener que salir del país, tal y como se puede ver en Solar Eclipse Finder.

