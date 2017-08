En los EE UU los productos homeopáticos tendrán que advertir de que no funcionan

Por @Wicho — 16 de Agosto de 2017

En otro paso más en la pelea porque la homeopatía ocupe el lugar que le corresponde la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos ha decidido que los productos homeopáticos tienen que decir claramente en el envase que no funcionan.

Tal y como se puede leer en Enforcement Policy Statement on Marketing Claims for OTC Homeopathic Drugs [PDF] la FTC opina que «las afirmaciones sobre eficacia y seguridad de los medicamentos homeopáticos están sometidos a los mismos estándares que afirmaciones similares para medicamentos no homeopáticos».

Así que consideran que no es suficiente con que el etiquetado del producto diga que está basado en las teorías tradicionales de la homeopatía o que su eficacia no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, ya que creen que eso puede despistar a los consumidores.

Por eso a partir de ahora tendrán que poner bien claro en el envase que no hay evidencia científica de que el producto funciona… a menos que ésta exista, claro. TY todos sabemos que la posibilidad de que un producto homeopático funcione es aproximadamente la misma de que los tierraplanistas tengan razón.

Y además esta información tiene que ser bien visible y estar convenientemente destacada y próxima al mensaje acerca de lo que se supone que cura el producto homeopático; nada de esconderla en la letra pequeña del anverso de la caja.

Añaden además que no deben intentar rebajar el impacto de ese mensaje con otros mensajes positivos ni con recomendaciones de consumidores acerca de la eficacia del producto y prometen vigilar que esta nueva normaitva se cumple.

(Independent vía Irreductible, aunque esto ya había salido hace meses en Magonia).