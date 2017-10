Encuentran infecciones por hongos en el sistema nervioso de pacientes de ELA

Por @Wicho — 10 de Octubre de 2017

Un trabajo de biólogos moleculares de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) publicado en Neurobiology of Disease revela la presencia de distintos tipos de hongos en varias partes del sistema nervioso central de pacientes diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica. En concreto el estudio habla de la presencia de Candida, Malassezia, Fusarium, Botrytis, Trichoderma y Cryptococcus en el córtex motor, en el bulbo raquídeo y en la médula espinal de estos pacientes.

El estudio descarta que se trate de infecciones producidas después de la muerte de los pacientes porque algunos de los hongos fueron encontrados dentro de las células analizadas, lo que requiere que estuvieran vivas para que éstos pudieran entrar; las distintas combinaciones y concentraciones de hongos presentes en cada uno de los pacientes estudiados pueden ser una explicación de la variabilidad de síntomas observados en vida. También es importante destacar que los análisis de tejidos del sistema nervioso central de otros individuos de control no detectaron la presencia de estas infecciones.

Estas observaciones no permiten afirmar que la infección por hongos, que de alguna forma se ha saltado la barrera hematoencefálica, sea la causante de la ELA, entre otras cosas porque sólo se estudiaron los tejidos de once pacientes y por aquello de la causalidad falsa. Pero desde luego abren un interesante camino de investigación, en especial si tenemos en cuenta que un estudio similar con pacientes de Alzheimer también detectó infecciones por hongos en sus cerebros.

Y es que no sabemos la causa de ninguna de las dos enfermedades ni disponemos de tratamientos efectivos contra ellas ni tan siquiera contra sus síntomas, así que cualquier atisbo de camino por el que intentar profundizar en ello es una buena noticia.

Eso sí, cualquier posible avance que puedan abrir estas investigaciones está a años de poder convertirse en un tratamiento, aún suponiendo que los tiros vayan por ahí.

El trabajo se titula Fungal infection in neural tissue of patients with amyotrophic lateral sclerosis, aunque para acceder al texto completo es necesaria una suscripción. Sus autores son Ruth Alonso, Diana Pisa, Ana M. Fernández Fernándeza, Alberto Rábano y Luis Carrasco.

(Vía La Voz de Galicia, que titula de una forma un tanto arriesgada).