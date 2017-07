La evolución de la confianza en el contexto de la teoría de juegos

Por @Alvy — 28 de Julio de 2017

The Evolution of Trust de Nicky Case es un entretenido interactivo que explica algunos aspectos de la teoría de juegos utilizando una historia y permitiendo jugar a una variante del dilema del prisionero. Más concretamente se explora el dilema del prisionero iterado que es la versión en la que el mismo juego se repite una y otra vez contra los mismos contrincantes. Disfrutar al completo del interactivo requiere una media hora, pero se pueden saltar algunas demos o recrearse en los conceptos más interesantes – por ejemplo si se está explicando la teoría de juegos en una charla o en clase.

En este juego de cooperación los dos jugadores se enfrentan de modo que en cada turno pueden cooperar o engañarse. Si ambos cooperan cada uno gana +3 monedas. Si uno coopera y el otro engaña el que engaña gana +1 moneda pero el otro nada y viceversa. Si ambos se engañan, nadie gana nada.

Si el juego sólo consistiera en un turno parece claro que la opción sería engañar. Pero si el juego se repite a lo largo de varios turnos queda claro que es mejor para ambos cooperar… A menos que se esté cerca del final del juego (en el ejemplo, los enfrentamientos tienen entre 3 y 7 turnos, al azar). Si además sucede que hay varias rondas y diferentes contrincantes puede que convenga engañar a unos y cooperar con otros… Al final se trata de sumar cuantas más monedas mejor, de una forma u otra… ¡Pero ya no es tan trivial!

Este importante problema teórico se traslada en muchísimas ocasiones a la vida real: ¿puedo fiarme y pagar por adelantado lo que he comprado por eBay antes de recibirlo? ¿dejo de fabricar armas esperando que mi enemigo haga lo mismo? ¿ayudo al grupo que va «tirando» en la vuelta ciclista para que todos los escapados vayamos más rápido?

Una de las estrategias más conocidas y exitosas en este tipo de juegos suele ser la que aquí denominan Copycat («toma y daca» o «de imitación»). Consiste simplemente en empezar cooperando y responder lo mismo que haga el contrincante. Idealmente se alcanzará una especie de nirvana de cooperación en la que todo el mundo se ayuda. Pero hay estrategias más complejas que pueden intentar aprovecharse de la bondad de estos jugadores hacia el final de los turnos y rondas, y factores como los torneos con muchas rondas o incluso los «errores de comunicación» en las que a la larga haya estrategias teóricamente mejores. La web incluye un excelente simulador para comprobar todas estas ideas.

Uno de los detalles que me también encantó es el paralelismo que establece entre la estrategia del copycat y su «coopera a menos que te engañen» con la guerra de trincheras. Ambas situaciones son equivalentes en cuanto a que los contendientes han de enfrentarse en múltiples ocasiones pero cada día suelen ser los mismos enemigos. Esta estrategia se ha puesto más de una vez en práctica a pesar de que los mandos prohíben expresamente utilizarla y se conoce como Vive y deja vivir (live and let die). Quizá porque es tan conveniente, evolutivamente poderosa y minimizadora del riesgo individual.

