La importancia del tamaño: ¿Qué sucede si un elefante cae desde un rascacielos? ¿y una hormiga?

Por Nacho Palou — 14 de Agosto de 2017

El vídeo What Happens If We Throw an Elephant From a Skyscraper?, con subtítulos en español, destaca uno de los reguladores de los seres vivos menos apreciados: el tamaño. Y lo demuestra tirando animales —no literalmente— desde un rascacielos.

El tamaño y el volumen, y por extensión la masa, determinan qué sucede cuando un ser vivo cae desde lo alto de un rascacielos. El tamaño es el motivo por el cual una hormiga sobrevive a la caída. Pero más allá de las caídas desde rascacielos el tamaño también condiciona muchos otros aspectos de la vida, y hasta permite a algunos insectos respirar aire bajo el agua. Fascinante.

Vía Kottke.

