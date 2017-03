Una introducción al pensamiento crítico en 32 cómodos vídeos y un MOOC

Por @Wicho — 1 de Marzo de 2017

Me he encontrado el curso Introduction to Critical Thinking de Wireless Philosophy, que en 32 vídeos, todos ellos de menos de 10 minutos, y muchos de incluso menos de cinco minutos, intenta explicar qué es el pensamiento crítico, una herramienta que todos deberíamos manejar constantemente.

Geoff Pynn, profesor de filosofía de la Universidad del Norte de Illinois, y uno de los autores del curso, dice que el pensamiento crítico consiste en «asegurarte de que tienes buenas razones para creer lo que crees». Buenas en el sentido de que sean coherentes y que representen en la medida de lo posible la verdad, siempre desde el punto de vista de la lógica, no de la moral.

Siempre según Pynn «una buena razón para creer algo es aquella que lo hace probable. Esto es, es una que hace que lo que crees seguramente sea cierto. Las mejores razones para creer en algo lo hacen cierto. Lo garantizan».

El primero de los vídeos, que sirve como introducción, tiene subtítulos en español. Los demás no pero los tienen en inglés, con lo que con la traducción automática de YouTube te puede echar una mano.

Estos vídeos –hazte por lo menos el favor de ver el primero– me recordaron el curso ACME, de Anumerismo, Ciencia, Método y Escepticismo que Arturo Quirantes, AKA El profe de física, colgó en Internet ya hace algún tiempo con la colaboración de Clara Grima y de Luis Alfonso Gámez.

Esta pensado principalmente para alumnos de primero de carrera, pero vale para todo el mundo.De su descripción:

Dentro de las Competencias Generales que los alumnos deben desarrollar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada se encuentra la capacidad de razonar críticamente, uno de los requisitos básicos de todo científico. Unido al «protocolo de actuación» que habitualmente denominamos Método Científico, el pensamiento crítico proporciona una forma de trabajo que distingue la Ciencia de otras ramas del saber como la Filosofía o el Arte.



Y sin embargo, los alumnos que llegan a la Universidad no suelen estar al tanto de lo que significa el método científico, por qué se usa, qué ventajas e inconvenientes tiene, o cómo se aplica en el trabajo diario. La Universidad trata el razonamiento crítico como antiguamente el Ejército consideraba el valor del soldado: se le supone. No hay pruebas ni procedimientos para animar al razonamiento crítico, al escepticismo, a pensar antes de opinar. […]

Pensar antes de opinar debería ser obligatorio.

