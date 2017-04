Marcha por la ciencia, porque sin ciencia no hay futuro

Por @Wicho — 22 de Abril de 2017

Nuestros políticos viven de espaldas a la ciencia, porque no gusta lo que no se conoce. Obama y Blair tenían un asesor científico conocido, pero ¿donde está el asesor científico de Rajoy? Pasar del ladrillo a la neurona no es algo gratuito. Los políticos deben creer que lo es, pero no lo es. Hay que invertir en I+D+i.

– Nazario Martín,

Confederación de Sociedades Científicas de España

El 22 de abril de 2017 se celebra la Marcha por la ciencia en Washington, EE.UU., aunque hay más de 600 marchas satélite convocadas a lo largo de todo el mundo. Cinco de ellas tendrán lugar en España, en conceto en Barcelona, Girona, Granada, Madrid y Sevilla.

En España está la Marcha por la ciencia está apoyada, entre otras asociaciones e instituciones, por la Confederación de Sociedades Científicas de España, cuyo presidente, Nazario Martín, habla de la situación en esta entrevista.

Las marchas aspiran a ser el punto de partida de un movimiento global para defender el papel fundamental que juega la ciencia en nuestra salud, seguridad, economía y gobiernos.

En ese sentido la Cosce ha promovido también el Manifiesto por la Ciencia 2017, que ya ha sido apoyado por más de 2.000 investigadores, aunque como todos los manifiestos y similares tiene matices que no convencen a todo el mundo.

Pero como dicen por ahí, lo mejor es enemigo de lo bueno.